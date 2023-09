Pericolo Amianto a Romito, Abitanti Preoccupati per Lamiere Abbandonate

Pericolo amianto a Romito, ce lo fa sapere un gruppo di abitanti che lamenta la presenza di eternit abbandonato in un terreno in via Ca’ del Bosco a cui si accede liberamente. "Una situazione di cui abbiamo informato le istituzioni, abbiamo scritto una mail al Comune – spiegano – e per ora non abbiamo avuto riscontro". Possibile che nessuno abbia visto le lamiere gettate nel campo e se ne sia interessato? I cittadini sono preoccupati perché le lastre sono da mesi a cielo aperto e si potrebbero sbriciolare. Da dove derivi quel rifiuto dannoso poco interessa agli abitanti che premono per la rimozione. Vogliono avere una soluzione definitiva al più presto per non vedere più quelle lamiere pericolose.