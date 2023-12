Per la Fezzanese bilancio positivo: "Ma dobbiamo fare ancora di più"

"La prestazione è stata ottima i ragazzi hanno giocato con grande aggressività e in alcuni casi con buona tecnica. Di fronte avevamo una squadra che non per caso è seconda in classifica che ha dimostrato grandi qualità tecniche e ottime giocate dei singoli. Peccato per il secondo gol preso in un momento di grande equilibrio dove un episodio poteva riaprire la partita. Con questa gara si è chiuso il girone d’andata dove abbiamo avuto alti e bassi ma il bilancio resta positivo con l’intenzione di fare sempre di più. Questo è un campionato dove regna l’equilibrio quindi nel girone di ritorno per noi ogni partita dovrà essere affrontata come fosse uno spareggio, solo così questa squadra potrà levarsi qualche soddisfazione e crescere sia tecnicamente che mentalmente". Il tecnico Cristiano Rolla fotografa la partita della Fezzanese ed il girone d’andata del girone A di serie D appena concluso. Con il turno infrasettimanale di mercoledì, si è disputata la 19ª e ultima giornata d’andata che ha visto la sconfitta per 2-0 della compagine di Arnaldo Stradini al Luperi di Sarzana con la vice capolista Chisola. Torinesi che si avvicinano così alla capolista Alcione Milano distante 4 punti. Stesso divario che separa i fezzanoti, scesi all’11° posto, dalla zona-playout. Troppo forti i piemontesi per i verdi che in formazione rimaneggiata non sono riusciti a contrastare un avversario che ha dimostrato qualità e compattezza. Verdi che nell’occasione recuperavano Baudi, Giampieri e Beccarelli mentre mancavano gli infortunati Salvalaggio e Selimi, l’influenzato Santeramo e lo squalificato Del Bello. Per il team di Fezzano è la seconda sconfitta consecutiva che fa concludere il girone d’andata con 23 punti: comunque un buon bottino in prospettiva salvezza.

Giovedì si è chiusa la 19ª giornata con il successo esterno per 2-0 del Pinerolo ad Alba che fa salire i torinesi a un solo punto dalla Fezzanese al 12° posto. Il campionato riprenderà il 7 gennaio con il girone di ritorno che vedrà i fezzanoti affrontare al Luperi la Lavagnese in un derby ligure che è anche uno scontro diretto per la salvezza.

Paolo Gaeta