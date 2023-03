Per il dottor Cecchinelli il cordoglio dei colleghi Oggi i funerali

Un’intera comunità si stringerà

oggi alla famiglia di Giuseppe Cecchinelli nella cerimonia di addio che verrà officiata dall’amico di sempre don Carlo Cipollini alla chiesa della frazione di Caffaggiola. L’improvvisa scomparsa del medico colpito da un malore l’altra mattina mentre stava entrando all’edicola di via Dogana per acquistare il giornale ha lasciato davvero tanta tristezza nel territorio di Luni e non solo. Lo hanno voluto ricordare il segretario provinciale dei medici di famiglia Maria Pia Ferrara, il presidente dell’ordine dei medici Salvatore Barbagallo e la senatrice Stefania Pucciarelli. Il sindaco lunense Alessandro Silvestri, amico del dottor Cecchinelli, a nome dell’amministrazione comunale ne ha voluto evidenziare il lato umano, la capacità di trasmettere tranquillità usando sempre le parole appropriate anche nelle situazioni più difficili. Sono state tantissime le testimonianze di affetto e cordoglio arrivate in questi giorni alla sua famiglia, alla moglie Elisabetta e ai figli Irene, Andrea e Chiara. Una figura stimata e amata nella comunità, sensibile e attento come quando nel periodo più difficile della pandemia oltre a prestare servizio quotidiano era spesso ospite di una diretta on-line sulla piattaforma social per cercare di sensibilizzare sulla terribile problematica in corso dispensando consigli e chiedendo la massima attenzione. La Signora in nero, che ogni tanto il dottor Cecchinelli ricordava come metafora dell’inevitabile dolore che accompagna ogni famiglia, l’altra mattina lo ha voluto conoscere. I funerali si svolgeranno alle 15 alla chiesa del Preziosissimo Sangue.

Massimo Merluzzi