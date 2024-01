Pensionato truffato di 125mila euro. Aveva risposto a una mail falsa credendo fosse della sua banca

Sarzana, 20 gennaio 2024 – Mai fidarsi degli sconosciuti, neppure se si presentano a nome della banca oppure propongono investimenti finanziari a interessi stratosferici. Eppure, sempre più spesso, l’aspetto economico è una chiave di accesso ideale nelle truffe digitali e tanti purtroppo cascano nella rete perdendo cifre enormi. Come è accaduto a un pensionato al quale sono spariti 125mila euro dal conto corrente attraverso prelievi con la carta di credito. L’uomo si è fidato di una mail inviata da una banca, ovviamente falsa, con la quale abili truffatori hanno chiesto le coordinate del conto corrente e il codice della carta prosciugando i risparmi di una vita.

E’ uno dei tanti casi preso in esame dalla questura di Spezia e della sezione cybernetica o polizia postale come un tempo era definita. Nell’incontro pubblico organizzato in Comune a Sarzana proprio per mettere in guardia anziani, ma non soltanto, contro le truffe sono stati tanti gli esempi portati dal questore vicario Carmine Antonio Ingrosso, Alessandro Pescara di Diana dirigente squadra mobile, Alessandro De Nenni ispettore settore informatico ospiti del vicequestore Annamaria Ciccariello del commissariato di Sarzana, del vice sindaco Carlo Rampi e dell’assessore Stefano Torri. Il recente caso del pensionato truffato dei risparmi non è purtroppo l’unico caso. C’è stato un raggiro di 8mila euro sempre ai danni di uno spezzino messo a segno.

"I truffatori - hanno spiegato Pescara Di Diana e De Nenni - sono stati abili a usare il nostro ruolo per farsi consegnare i dati. E’ importante sapere che le forze dell’ordine non chiedono informazioni sensibili al telefono ma convocano negli uffici. Inoltre non si entra in casa senza un motivo valido e comunque gli operatori sono sempre in divisa, hanno tesserini identificativi e utilizzano le auto di servizio. Comunque per ogni dubbio è sempre consigliato chiamare il numero di emergenza 112 e chiedere spiegazioni. I malintenzionati in quel modo saranno spaventati e abbandoneranno la scena".

Ci sono truffe per ogni stagione. Lo scorso anno con il pellet per le stufe salito a prezzi vertiginosi decine di spezzini sono caduti nelle false vendite on line a prezzi scontati anticipando soldi senza ottenere niente in cambio. Stessa cosa per le assicurazioni per auto e moto.

"La ricerca in rete - hanno ribadito - deve essere mirata e non generica. Quindi occorre rivolgersi direttamente ai siti ufficiali delle assicurazioni, evitando il più possibile la ricerca vocale. Perché in questo caso possono entrare in gioco le pagine più ricercate ma tra queste possono nascondersi quelle false". Ricordando inoltre che anche nel caso in cui i truffatori venissero intercettati e e denunciati il processo si aprirebbe nel luogo in cui si trovano. Quindi possono essere anche a centinaia di chilometri di distanza il che significa sostenere anche i costi del viaggio per presentarsi come parte lesa.