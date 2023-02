“Penelope” stasera agli Impavidi

Dopo due anni di preparazione la Compagnia degli Evasi debutta con il nuovo spettacolo “Penelope, l’eredità delle Donne” questa sera alle ore 21, in prima nazionale, al Teatro degli Impavidi di Sarzana. In scena le attrici già protagoniste di “Acre odore di juta” che nel 2017 stupirono ricevendo 11 premi nazionali. Il nuovo testo, scritto da Marco Balma, è diretto da Vanessa Leonini. In scena ci sarà un cast tutto al femminile composto dalle attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. Le prenotazioni dei biglietti sono aperte, presso il botteghino del teatro, oppure via telefono al numero 346 4026006 dalle 9.30 alle 13. Biglietti 13 euro intero e 10 euro per gli under 18 e gli over 65; biglietti anche su Vivatiket o scrivendo a [email protected]