Pci contro il nuovo centro medico "Sanità sempre più privatizzata"

L’inaugurazione del nuovo centro medico in via Landinelli a Sarzana ha sollevato la polemica presa di posizione del Partito Comunista Italiano che attraverso il segretario Matteo Bellegoni ha duramente criticato l’operazione. "Siamo impegnati nella difesa dell’ospedale San Bartolomeo, per cui ci siamo più volte mobilitati contro il processo di privatizzazione che ha caratterizzato l’operato delle ultime giunte di centrodestra e di centrosinistra, a carattere locale e regionale. E dobbiamo prendere atto dell’ulteriore schiaffo alla sanità pubblica rappresentato dall’apertura del poliambulatorio privato in via Landinelli, pubblicizzata con un flashmob di fronte al municipio. Abbiamo già una Casa della Salute quella che è sempre stata di tutti quindi non ne avevamo bisogno di un’altra che non è altro che una filiale di una società per azioni. Il sindaco e la sua giunta, invece di perdersi in tante parole, promesse e operazioni legate a privati funzionali solo ad ottenere visibilità pensino davvero al bene della nostra comunità".