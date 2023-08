Paura a Sarzana, accoltellato nel centro storico dopo un litigio

Sarzana, 21 agosto 2023 – E’ stata una notte decisamente agitata quella trascorsa nel centro storico di Sarzana e non soltanto per le migliaia di visitatori che hanno approfittato delle ultime ore di apertura delle storiche rassegne organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni antiquarie e i librai.

Una coltellata dopo un litigio e una "pioggia" di uova per protestare contro i rumori provenienti dall’esterno di un locale hanno alimentato la tensione oltre a richiedere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Decisamente più grave l’episodio che si è verificato intorno alle 20 di sabato. Due cinquantenni sarzanesi si sono azzuffati in via Mazzini, poco prima della svolta in piazza Firmafede, e dopo le parole grosse e qualche spintone è volata una coltellata che ha raggiunto uno dei due contendenti alla mano. Le grida di dolore e il sangue hanno ovviamente creato momenti di panico tra i passanti fino a quando non sono arrivati i soccorsi.

I militi della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana hanno assistito il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo per consentire ai sanitari di procedere alla suturazione della ferita mentre i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana hanno intercettato l’accoltellatore per il quale è immediatamente scattata la denuncia. I militari stanno adesso verificando le ragioni dello screzio tra due persone che per altro, da quanto emerso, si conoscono molto bene e da diverso tempo anche se a quanto pare non devono essere propriamente amici. Il ferito comunque non è in pericolo di vita perché per sua fortuna il fendente lo ha colpito a una mano.

Decisamente più insolito l’episodio accaduto in piazza Martiri del Libertà poco dopo la mezzanotte, anche se a quanto risulta dalle testimonianze il fuoriprogramma non sarebbe certamente una novità delle notti d’estate. Un tratto della piazza dove si radunano diversi giovani l’altra sera è stato bersagliato dall’arrivo di alcune uova, lanciate molto probabilmente da uno dei tanti appartamenti che confinano con la piazza e il vicino bar.

Ma nelle sere precedenti, a quanto hanno raccontato alcuni giovani frequentatori della zona, sarebbero volati anche alcuni sacchetti riempiti d’acqua e addirittura un barattolo di vetro. Anche l’altra notte dopo il fuggi fuggi generale provocato dal lancio delle uova sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di individuare la postazione del "lanciatore" che evidentemente infastidito dai rumori e musica provenienti dalla strada sta cercando di risolvere la situazione con metodi personali ma non certamente consentiti e per altro pericolosi per l’incolumità dei passanti.

Massimo Merluzzi