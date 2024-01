Patto per valorizzare le Fortezze. Entro l’estate un unico gestore

La Fortezza Firmafede, perla del centro storico, e la Fortezza Castruccio Castraccani, che si erge maestosa sui colli di Sarzanello, finalmente valorizzate in maniera organica e unitaria. Questo l’obiettivo condiviso da amministrazione, Direzione Musei Liguria e dall’architetto Roberto Colombo, direttore della Fortezza Firmafede, obiettivO che si appresta a diventare realtà grazie all’accordo di valorizzazione delle Fortezze. Un accordo ampio, che guarda fino al 2036, allo scopo di garantire alle Fortezze di Sarzana un presente e un futuro ricco di opportunità, e che rispetto alla semplice concessione prevede una vera e propria collaborazione per l’organizzazione delle iniziative culturali – che saranno sempre proposte dal Comune – il reperimento di finanziamenti statali, in capo alla Direzione Regionale Musei, un piano di comunicazione condiviso e la collaborazione per l’individuazione di un soggetto terzo affidatario dei servizi strumentali all’apertura al pubblico.

"Sono molto felice di condividere con voi questo percorso che parte dalla consapevolezza che le nostre Fortezze sono un patrimonio imprescindibile. In questi anni sono stati fatti importanti investimenti e valorizzate dal punto di vista degli eventi – ha dichiarato il primo cittadino Cristina Ponzanelli -.È stato l’inizio di un percorso che deve continuare. Grazie all’accordo di valorizzazione che guarda al 2036 non verseremo più un canone annuale alla Direzione Regionale, ma investiremo direttamente sui servizi attraverso il gestore, che potrà avere le risorse per gestire l’apertura al pubblico per tutte le poliedriche attività delle Fortezze". "Si tratta di un accordo complesso, ambizioso e anche strutturato – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giorgio Borrini –. Bisogna mettere in condizione il privato di investire, esattamente come è accaduto per il teatro Impavidi. Questo percorso inizia oggi e proprio a questo scopo è stato commissionato uno studio all’economista della cultura Guido Guerzoni. Una volta che lo studio sarà terminato verrà indetta una gara per intercettare quel privato disposto a investire su questo inestimabile patrimonio".

Lo studio, come specificato dalla dottoressa Alessandra Guerrini, oltre a dover fotografare lo stato attuale delle due Fortezze, dovrà anche contenere una valutazione economica che aiuterà a capire quante risorse dovrà investire il Comune, quante la Direzione musei e quante invece il privato e individuerà la forma di governance migliore tra quelle che la normativa consente. Entro maggio lo studio dovrebbe essere redatto, obiettivo è infatti quello di avere un nuovo gestore delle due Fortezze in vista della primavera estate del 2025. "Arrivare a formalizzare un accordo diverso è una cosa su cui ho sempre lavorato, ma non era affatto scontato – ha concluso il direttore della Fortezza Firmafede Roberto Colombo -. Siamo riusciti ad avere diversi finanziamenti per mettere a posto le Fortezze per quanto riguarda la sicurezza, l’antincendio e le barriere architettoniche. Abbiamo avviato i lavori di impiantistica per luci di sicurezza, per poter creare eventi in piazza d’Armi e entro la fine di aprile interverremo anche sulle vie d’esodo". A breve, anche i cosiddetti "vetroni" dovrebbero finalmente lasciare il fossato della Fortezza Firmafede e prendere nuova vita grazie all’associazione Giardini Caneva.