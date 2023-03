Patto di compravendita Currò gela il palazzo "Nessuna condivisione Impossibile firmarlo"

"Il contratto preliminare di compravendita non è stato condiviso con noi né sui contenuti né nelle condizioni. Così firmarlo risulta impossibile". Parole dell’ex deputato pentastellato Giovanni Currò, commercialista e liquidatore della Marinella Spa, da noi contattato per avere informazioni sull’ incontro previsto per la prossima settimana tra il Comune di Sarzana e La Marinella Spa. Un incontro che avrebbe lo scopo di formalizzare il contratto preliminare di vendita di due immobili e dei terreni – oggi proprietà della Marinella – necessari al Comune per poter concretizzare il Pinqua (già finanziato dallo Stato con 15 milioni di euro). Ma su questo preliminare Currò non ha esitato a esprimere il suo disappunto. Non solo per l’ex deputato e liquidatore, il preavviso con cui il Comune di Sarzana ha convocato i liquidatori della Marinella Spa per il 30 marzo sarebbe insufficiente, ma a oggi non sarebbero state soddisfatte le condizioni contenute nella delibera approvata dal consiglio comunale lo scorso dicembre. "Stiamo preparando una risposta da inoltrare al Comune – ha proseguito Currò – il 30 non ci saremo, prima devono essere chiariti alcuni punti. Nella delibera era specificato che il progetto non doveva soltanto essere adottato dal consiglio, cosa che è stata fatta ma che sancisce l’inizio di un iter, ma anche venire approvato". I due piani – quello pubblico del Pinqua e quello di rigenerazione urbana del borgo di Marinella, presentato dalla società in liquidazione all’ente nel marzo 2021 e adottato dal consiglio comunale lo scorso 14 febbraio – devono viaggiare di pari passo perché intrinsecamente legati e la società in liquidazione chiede quindi garanzie sull’effettiva realizzazione dell’ambizioso progetto che prevede oltre alla riduzione di circa 3000 mq della superficie utile, la riqualificazione dei volumi esistenti nel borgo di Marinella, la realizzazione di una nuova edificazione di oltre 5000 metri quadri (una Senior House o un’altra struttura a destinazione alberghiera o sanitaria), e molto altro ancora.

Come stabilito dall’approvazione del consiglio comunale dello scorso 29 dicembre, la Marinella Spa in cambio degli immobili e dei terreni che cederà al Comune, riceverà 1,9 milioni di euro, di cui 1,7 a scomputo di oneri di urbanizzazione, e 200mila euro di diritti edificatori. In quell’occasione era stato anche approvato un emendamento che andava ad annullare la possibilità da parte del Comune di ricorrere a differenti vie di pagamento rispetto a scomputo oneri e diritti di edificazione per il pagamento. Clausola, quest’ultima, che invece torna ad essere presente nello schema di contratto preliminare che l’Ente ha inviato recentemente alla Marinella Spa, provocandone il malcontento.

Elena Sacchelli