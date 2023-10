Passo di donna Passeggiata di sensibilizzazione

Si svolgerà sabato alla Spezia con partenza alle 10 da piazza Cavour e arrivo in piazza Europa “Passo di donna”, passeggiata durante la quale saranno distribuite 200 magliette rosa con slogan contro la violenza sulle donne. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale spezzina su proposta dell’assessore alle pari opportunità, Daniela Carli: "Violenza non solo fisica ma sempre più psicologica atta a minare l’integrità della persona e dei rapporti social. “Spezza il silenzio” non è solo una frase fatta ma deve diventare un dato di fatto". In questo campo, il Comune della Spezia opera in collaborazione anche con il Centro Antiviolenza Irene che offre supporto alle donne, sole o con minori, che abbiano subito violenza o comunque si trovino in una situazione di difficoltà. Una collaborazione che non si ferma alle iniziative promosse in concomitanza del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La giunta spezzina ha inoltre aderito all’iniziativa “Aggiungi 1 euro alla spesa” promossa da Conad Nord Ovest: nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre nei punti vendita della provincia verrà quindi promossa una raccolta fondi. I clienti potranno versare un euro in più sul conto della spesa e tutte le somme raccolte verranno donate al Comune della Spezia che li utilizzerà a favore del Centro Irene.