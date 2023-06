Passeggiata Ecologica a Arcola, il Comitato "Le Pianazze nel Cuore" Sensibilizza l'Amministrazione

Si svolgerà giovedì alle 18 la seconda passeggiata ecologica organizzata dal comitato "Le Pianazze nel cuore ". "Lo scopo della passeggiata – dicono i rappresentanti del comitato – è quella di sensibilizzare l’amministrazione di Arcola sulla situazione in cui purtroppo il quartiere si trova. Sono passati ormai due anni dai primi incontri con l’amministrazione, ma siamo allo stesso punto di partenza. Il quartiere continua a vivere nel degrado che come sempre nei mesi estivi aumenta. Va ricordato che nella zona sono state trasferite anni fa, per problemi ambientali, aziende presenti sempre a Arcola nella zona del Ponte". La scorsa settimana c’è stato un incontro con il Comune ma il comitato non si ritiene soddisfatto: "Ci era stato detto che dopo due giorni saremmo stati ricontattati e che ci avrebbe aggiornato su un ipotetico incontro che avrebbero avuto con gli enti sovraordinati per dare risposta alla richiesta dei cittadini che chiedevano un marciapiede lungo via Serra. Sono passati dieci giorni ma nessuna comunicazione è arrivata". Il comitato ribadisce la sua volontà propositiva, di non essere nato come ‘comitato del no’ "a patto che non siano gli abitanti del quartiere a pagare il prezzo dei rumori e del traffico per la permanenza delle attività".