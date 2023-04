Passaporto d’umanità a ’Storie sconfinate’ La speranza salpa dal molo Italia

Un mondo senza barriere, da sognare e costruire, con la fiducia nel futuro che è tipica delle giovani generazioni. Un progetto educativo di ampio respiro sul tema della migrazione, più che mai attuale, con seminari, laboratori, giochi di ruolo, viaggi simbolici e mostre. A elaborarlo, su un teatro che ha per palcoscenico le scuole della Spezia, ma anche di Rapallo, Genova e Santa Margherita, sono stati, in collaborazione con il Muma, l’Istituzione dei musei del mare e delle migrazioni, gli istituti superiori Capellini-Sauro e Liceti di Rapallo. Nell’ambito dello stesso progetto, chiamato non a caso “Storie sconfinate’’, alcuni studenti e docenti della scuola guidata dal preside Antonio Fini avevano partecipato l’anno scorso a una spedizione a Lampedusa. E lì, in occasione della Giornata della memoria e dell’accoglienza – organizzata dal Comitato 3 Ottobre per commemorare le vittime del naufragio nel quale, al largo dell’isola, erano morte 368 persone – avevano preso parte a laboratori su accoglienza, salvataggio in mare, razzismo nei media e nella fotografia, frontiere, diritto alla cittadinanza. Tutte iniziative tese a sviluppare una sana cultura della solidarietà e del dialogo, fondata sul pieno e consapevole rispetto dei diritti umani. Intenso, per i protagonisti di questa ’avventura’, soprattutto l’incontro con le persone sopravvissute al naufragio e i parenti delle vittime: un momento toccante, difficile ed emozionante. fondamentale per capire cosa significhi davvero migrare.

Grazie al finanziamento del bando delle arti, ‘Storie sconfinate’ prosegue anche quest’anno. E ispirandosi alla visione del Comitato 3 Ottobre la settimana di approfondimento inizierà oggi per concludersi venerdì 21 aprile. L’edizione del 2023, in particolare, sarà dedicata al tema del ’confine’, inteso come frontiera fisica o metafora della mancanza di libertà. Per questo si è deciso di realizzare, attraverso la collaborazione tra i ragazzi delle superiori e i bambini delle primarie, un vero e proprio ’Passaporto per l’umanità’. Si parte oggi proprio dalla Spezia, dove, dalle 9 alle 11, nella sede dell’istituto Capellini-Sauro di via Doria è in programma una conferenza dal titolo ‘Migrazioni climatiche’, a cura di Eugenio Alfano, avvocato del foro di Firenze specializzato in diritto dell’immigrazione, e Vittorio Alessandro, ammiraglio in pensione, ex portavoce della Guardia costiera ed ex presidente del Parco delle Cinque Terre. L’incontro sarà moderato da Federico Lera, di Amnesty International. A seguire, sempre al Capellini, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica ’Radici’, a cura di Francesca Remorini e sarà pubblicato su Youtube il podcast del libro ’Attraverso’, che racconta storie di giovani migranti.

Domani, invece, alle 9 dal molo Italia prenderà il largo la Goletta Oloferne, dell’associazione Nave di Carta: a bordo cinque studenti del Capellini-Sauro, con il compito di accompagnare il Passaporto per l’umanità nel suo viaggio simbolico tra Rapallo e Genova, dove nei prossimi giorni sono in programma diverse iniziative con il coinvolgimento delle scuole del territorio e del Museo Galata. La conclusione della settimana venerdì alla Spezia, dove alle 17, al cinema Il Nuovo, è in calendario la proiezione del film ’Trieste è bella di notte’. Dalle 19.30, invece, nell’oratorio dei salesiani cena solidale a cura dell’istituto Casini, con accompagnamento musicale di fiati e clarinetti del liceo Cardarelli e della Giovane orchestra spezzina. I proventi serviranno a sistemare alcuni ambienti per l’accoglienza di giovani immigrati.

