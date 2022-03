Partiti i lavori di ripascimento sul litorale di Marinella

Sarzana (La Spezia) 12 Marzo 2022 - Sono partiti i lavori di ripascimento e messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico sul litorale di Marinella, la frazione balenare del Comune di Sarzana. L’intervento è finanziato da Regione Liguria per l’importo complessivo di 600 mila euro nell’ambito del Piano degli Investimenti per l’anno 2021, per il ripascimento strutturale del litorale di Marinella attraverso l’utilizzo del materiale proveniente dai lavori di manutenzione della sezione fluviale del fiume Magra. Verrà inforzato il litorale per un tratto lungo 1165 metri per un quantitativo totale di circa 30 mila metri cubi al fine di ottenere un avanzamento medio della linea di riva di circa 5 metri. Con questo intervento non soltanto sarà ampliato il tratto sabbioso a mare del litorale, ma verrà a crearsi una vera e propria difesa della spiaggia e delle strutture limitrofe. La sabbia del ripascimento deriva dal dragaggio eseguito qualche anno fa durante le manutenzioni del fiume Magra e ancora depositata in un’area al confine tra i territori di Ameglia e Sarzana.