Park, braccio di ferro Lite continua sui lavori

Non sono ancora finite le vicissitudini del Torre par nel centro storico di Arcola. La ditta di costruzioni, la Società Perregrini chiede al Comune un milione e seicento mila euro, la restituzione degli importi versati come acconto sul prezzo di acquisto del bene immobile e la quota del corrispettivo dei beni appaltati ovvero 272 mila euro, da calcolare inoltre anche gli interessi. La notifica dell’atto di citazione era arrivata la scorso anno al Comune che aveva già nominato come consulente di parte il legale Giuseppe Lazzerini e a cui l’ente comunale ha rinnovato l’incarico proseguendo la vertenza. La vicenda va avanti quindi, la struttura polifunzionale – il progetto risale al 2013, inaugurata a luglio del 2021 – ha una storia fitta di contrasti, ma anche un presente non proprio rose e fiori. Fin dal primo momento, quando visionando il progetto alcuni cittadini lo definirono ‘ecomostro’ perché in cemento armato, biglietto da visita ingombrante del centro storico e iniziarono le prime proteste. Ma altre soluzioni per liberare piazza Garibaldi dalle auto non c’erano, se non creare un parcheggio multipiano nell’unico spazio disponibile. Iniziati i lavori il cantiere si fermò più volte per fallimento della ditta iniziale e poi la firma con la nuova ditta nel marzo del 2018, appunto la Perregrini subentrata a Eco Costruzioni. Terminati i lavori ci sono state alcune lamentele da parte dei cittadini relative all’umidità e il disagio per alcuni degli stalli giudicati troppo stretti. Ci fu anche un problema immediato sull’utilizzo dell’ascensore. Adesso il parcheggio è diventato anche bersaglio di alcuni atti vandalici, l’ultimo pochi giorni fa ai danni dell’impianti antincendio.