Parentucelli-Arzelà a lezione di... vino. Alla scoperta dei segreti delle vigne

A lezione di... vino. Gli studenti della classe 5ª G dell’istituto agrario "Parentucelli Arzelà" di Sarzana hanno voluto conoscere da vicino una delle realtà più importanti del mondo del vino dei Colli di Luni. Accompagnati dai docenti Massimo Caleo e Massimo Oricchio, gli studenti sono stati ospiti dell’azienda agricola Giacomelli di Castelnuovo Magra accolti da Roberto Petacchi e Filippo Di Costanzo. Una mattinata preziosa per i ragazzi che nel corso scolastico stanno approfondendo proprio la conoscenza della vigna e dei principi dell’agricoltura biologica, la produzione con concimazione sostenibile e il ritorno alle lavorazioni tradizionali, le nuove tecnologie di filtraggio e la conquista di mercati nazionali e internazionali. Il titolare Roberto Petacchi ha avuto l’occasione non soltanto presentare l’azienda composta da 7 persone ma anche trasmettere la forte passione che ha consentito di valorizzare antichi vigneti, come Boboli e Il Giardino dei Vescovi, e di produrre vini di qualità con il minimo impatto ambientale e il minimo uso di trattamenti chimici.

La squadra è composta da sette persone che ogni anno produce circa 100 mila bottiglie di vino tra Doc, Igt e vino da tavola esportate anche in Canada, Stati Uniti, Giappone, America Latina e di recente anche in Vaticano. Gli studenti sono rimasti affascinati dal mondo del vino e hanno fatto molte domande ai responsabili dell’azienda, mostrando interesse e curiosità. Hanno anche apprezzato l’uso dei social media per promuovere la loro produzione e per comunicare con i clienti in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, America Latina e, di recente, persino il Vaticano.

Una realtà importante dei Colli di Luni che si unisce alle altre aziende che da anni stanno contribuendo a far conoscere il Vermentino, un tesoro della nostra zona. Questi gli studenti che hanno partecipato alla giornata di istruzione: Fabio Ammirati, Samuele Battistini, Francesco Benassi, Alessandro Bernacca, Nicola Bertonati, Gaia Della Bona, Nicolò Della Bona, Emanuele Falanga, Jasmine Ganeto, Luca Giovanelli, Leonardo Lupi, Alessio Matana, Nicolò Moggia, Davide Novelli, Ludovica Vannucchi, Giulio Zanantoni.