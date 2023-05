Blitz al Parentucelli, le vetrate del liceo imbrattate dai no vax: "Verità sulla pandemia"

Sarzana, 29 aprile 2023 – Assalto alla scuola . I vandali hanno utilizzato i muri e le vetrate di ingresso dell’istituto ’Parentucelli Arzelà’ di Sarzana come lavagne per dare sfogo alla loro rabbia, chiedendo verità su pandemia e guerre firmando il loro passaggio notturno con la sigla della doppia V ormai nota degli anti vaccino. Un gesto non certamente casuale ma ben preparato, in attesa dell’arrivo del virologo Massimo Galli invitato ieri mattina a parlare di sanità, Aids e papilloma virus secondo la scaletta fornita dalla scuola ma oggetto di forte contestazione.

Sia ben chiaro che occorre scindere tra gli imbrattatori che si sono presi la briga e il rischio di denuncia (la scuola è infatti dotata di un sistema di telecamere esterne) di scavalcare le recinzioni e riempire di scritte l’edificio dai manifestanti di ItalExit rimasti al di fuori dei cancelli della scuola sarzanese pur non risparmiando commenti duri e anche qualche offesa all’arrivo del professor Galli. A dare manforte all’azione dei contestatori è poi arrivato anche il leader del movimento Gianluigi Paragone che ha usato parole di fuoco contro il dirigente scolastico Generoso Cardinale. "E inammissibile – ha spiegato – aprire la scuola e far ascoltare una sola voce. Il professor Galli ha il diritto di presentare il suo libro ma in un’altra sede, non quella di un istituto scolastico, il dirigente ha fatto il furbo ben sapendo quale fosse l’argomento della giornata anche se poi lo ha mascherato con altre tematiche. Guarda caso poi sono stati invitati soltanto alcune classi e non tutte come se Aids oppure papilloma possano essere considerati argomenti soltanto per i neo maggiorenni. O forse perché tra poco si vota in città e tra i promotori dell’iniziativa c’è anche una candidata al consiglio comunale ?". Il riferimento è a Drina Bavestrello, candidata in una lista civica di centrosinistra, che insieme ad Arci ha organizzato la giornata sarzanese di Massimo Galli che nel pomeriggio ha presentato il suo libro dal titolo ’Gallipedia’ anche alla sala della Repubblica di via Falcinello dialogando con le dottoresse Stefania Artioli e Alessandra Bertone. "Sono sua amica dal 1978 – si è limitata a spiegare la diretta interessata Drina Bavestrello – e apprezzo l’onestà di un uomo che ha speso tutta la vita per la ricerca". Visibilmente amareggiato il professor Massimo Galli ha replicato a distanza alle accuse dei contestatori per poi incontrare i ragazzi della scuola nell’auditorium e affrontare il viaggio nella storia dei virus, ribadendo l’importanza del vaccino. Il professor Massimo Galli ha motivato il rifiuto di confrontarsi con i contestatori all’esterno della scuola proprio in relazione all’assenza di condizioni per un sereno contraddittorio scientifico. Nel caos verbale anche se per fortuna senza eccessi, tenuto sotto controllo da polizia e carabinieri, il dirigente scolastico Generoso Cardinale ha voluto ringraziare i ragazzi del corso dell’agrario che si sono prontamente messi a disposizione per ripulire le vetrate e riverniciare i muri esterni dalle scritte.