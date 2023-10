"Parco ai Prati di Vezzano Ligure: chiusura e videosorveglianza"

"Il parco ai Prati di Vezzano insicuro e nel degrado, ma quest’area avrebbe un grande potenziale". Jacopo Ruggia capogruppo della lega in consiglio comunale chiede controlli e telecamere: "Questa è l’area verde più grande sul territorio comunale ed è purtroppo anche l’emblema del degrado e della mancanza di sicurezza. Il parco è sempre aperto, oltretutto manca anche la recinzione in alcuni tratti. I cittadini lamentano che la sera e la notte quest’area diventa luogo di bivacco di persone che non si preoccupano se disturbano la quiete pubblica e che spesso danneggiano anche l’area che purtroppo diventa anche luogo di spaccio".

Ruggia dopo aver raccolto le lamentele di diversi residenti racconta che la sera ci sono persone che entrano con i motorini, fanno confusione, bivaccano e lasciano tutto per terra e rispondono in malo modo e minacciano chi, dai palazzi vicini, chiede loro di smetterla di fare rumore. "Questi vandali hanno anche sradicato una panchina per metterla dove volevano loro. Il parco va chiuso e controllato, anche con telecamere perché i residenti della zona vanno tutelati e i vandali vanno puniti". Il capogruppo della Lega sottolinea poi anche un altro aspetto: "Questo parco, il più grande sul territorio comunale, non è sfruttato per nulla. Io qui mi immagino un’area giochi recintata e sicura in cui i bambini possano giocare senza pericoli e i genitori stare tranquilli, ma anche un centro sociale dove gli anziani possano stare insieme, e poi una struttura per le feste. Ci sarebbero anche nuovi posti di lavoro. Qui si può fare tanto, ma per farlo ci vuole una visione del futuro, che questa amministrazione mi sembra non abbia".

Cristina Guala