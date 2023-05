"Parcheggio senza fondi del Pnrr La Regione non lo ha inserito"

"Inutile sarcasmo". Così ha risposto il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni quando nell’esporre una nterrogazione i consiglieri di opposizione di Lega e di Alternativa per Vezzano hanno parlato di "un bosco abbandonato" da parte dell’amministrazione comunale in merito all’area dove dovrebbe essere realizzato l’ampliamento del parcheggio alla Fontanazza e di ritardi perché il Comune non è riuscito ancora a ‘sbloccare’ la situazione della scala che scende sulla piazza del Campo, chiusa da troppo tempo.

Massimo Bertoni è intervenuto sulla questione Fontanazza anche in relazione all’acquisto: "E’ già difficile trovare le risorse per valorizzare immobili in proprietà, basti pensare alla ex scuola di Valeriano, figurarsi pensare di trovare le risorse per acquistare immobili che richiedono ulteriori risorse per la riqualificazione. Il Comune farà la sua parte per vigilare il rispetto delle esigenze della collettività". Il sindaco ha parlato anche del marciapiede che dovrà essere adeguato: dovrà distanziare i fabbricati che saranno ricostruiti sulla strada provinciale, per consentire il transito in sicurezza. "Il Comune – ha concluso Bertoni – si assicurerà che il progetto sia rispettoso del contesto. Quanto alla scala, è già stato spiegato che il Comune non può intervenire senza il nulla osta da parte della Soprintendenza".

In merito all’ampliamento del parcheggio, la Regione – ha detto Bertoni – non ha ammesso il progetto all’assegnazione di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nonostante questo l’amministrazione ha proseguito l’iter, fino all’acquisizione dell’area ricadente all’interno della proprietà della Fontanazza sottoposta a fallimento. In seguito lo spazio è stato ripulito e sono in atto le indagini idrogeologiche. "Solo al completamento di tale fase – ha detto Bertoni – si potrà capire il costo totale delll’intervento e l’amministrazione farà le sue valutazioni sulle modalità di finanziamento dell’opera, compresa l’eventuale divisone in lotti".

Cristina Guala