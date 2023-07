Stop al parcheggio per i residenti: Marinella spa ha ‘blindato’ l’area. Il borgo mugugna: "Elezioni passate"

Marinella (La Spezia), 12 luglio 2023 – Difficoltà nel trovare un parcheggio per la proprio auto e impossibilità di accesso al cimitero. Non è certo un periodo semplice quello che stanno attraversando i residenti della frazione marina di Sarzana che, dall’inizio del mese corrente – anche a causa dei diversi bagnanti che si riversano nel borgo nella speranza di trovare un posteggio gratuito in cui lasciare la macchina per passare una giornata al mare – hanno problemi a trovare parcheggio.

Una situazione spiacevole che è stata acuita dalla chiusura, avvenuta per mano della Marinella spa, dell’area situata di fronte all’ex Monte dei Paschi di Siena che da anni era stato adibita a parcheggio per i residenti.

«La consulta si è riunita giovedì scorso per raccogliere e dare voce al disagio espresso dai residenti in difficoltà nel trovare parcheggio – ci ha spiegato il presidente Luigi Alfieri –. Il giorno successivo, il 7 luglio, abbiamo protocollato al Comune di Sarzana tutta la documentazione raccolta richiedendo un incontro con l’amministrazione Ponzanelli".

Da allora però nessuna risposta è stata fornita alla consulta o ai residenti di Marinella. "Quel parcheggio, prezioso per i residenti specialmente nel periodo estivo, era gestito da noi – ha proseguito il presidente della consulta di Marinella –.I residenti, muniti di un tagliandino, potevano accedervi aprendo una catena per poi richiuderla. Già da qualche tempo però, trattandosi di un’apertura e di una chiusura manuale, autogestire quell’area era diventato complesso. Più di una volta abbiamo visto auto lì posteggiate non munite di tagliando e la catenella sempre lasciata a terra".

Una situazione scomoda soprattutto per chi, pur abitando a Marinella, è costretto a muoversi da casa per vari motivi e, una volta fatto rientro, non riesce a trovare un parcheggio per la propria auto. "Finite le elezioni qui a Marinella non si è più visto nessuno se non l’assessore Luca Ponzanelli – ha concluso Luigi Alfieri –. Interfacciarsi con il sindaco è davvero difficile, ma mi auspico che una risposta per organizzare un incontro arrivi al più presto. Per evadere la nostra richiesta ci sono 30 giorni di tempo, ma attendere che trascorra un mese significherebbe arrivare alla prima settimana di agosto".

Proprio ieri è stata inoltrata alla redazione anche un’altra segnalazione: "Alcuni cittadini ed abitanti di Marinella, improvvisamente, si sono trovati a non poter accedere al cimitero locale dove non molto tempo fa era stato profanato l’ossario – ci ha riferito Alberto Casali -. Vorremo capire per quale motivo il cimitero è stato chiuso e soprattutto quando lo stessa sarà di nuovo accessibile".