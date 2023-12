Ameglia, il vecchio magazzino diventa un parcheggio

Ameglia (La Spezia), 30 dicembre 2023 – Il vecchio magazzino comunale è diventato un parcheggio. Una soluzione che per i residenti del centro storico di Ameglia si rivelerà davvero utile andando così a risolvere un disagio che, soprattutto nel periodo estivo, complica notevolmente il rientro a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Da ieri però è fruibile lo spazio che era occupato dal deposito di attrezzature dell’ufficio tecnico comunale, da qualche settimana trasferito nel nuovo capannone di proprietà dell’amministrazione comunale nell’area artigianale D2 di Camisano. Con la dismissione degli spazi dunque è stato possibile attraverso un intervento di riqualificazione, regimazione delle acque e asfaltatura ricavare nuovi stalli, 15 per automobili e 4 per motociclette, che il sindaco Umberto Galazzo dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dall’architetto comunale Andrea Spinetti e dal capo operaio Claudio Scaletti ha inaugurato e reso ufficialmente fruibile. Non c’è stata nessuna cerimonia ma semplicemente un saluto e i ringraziamenti da parte degli abitanti del borgo collinare che dopo i nuovi cestini portarifiuti installati in questi giorni attendevano anche i nuovi parcheggi. Lo spazio di sosta che si sviluppa su tre piani all’ingresso del paese adesso dispone di 62 stalli liberi, 51 riservati ai residenti possessori del pass, 32 ai motocicli e 3 ai disabili.

La ditta Vanora si è occupata della regimazione delle acque, demolizione di paratie di delimitazione dell’ex magazzino e manutenzione per un costo di 12 mila euro mentre per la fresatura e asfaltatura effettuata dalla ditta Canalini l’ente ha stanziato 25 mila euro.