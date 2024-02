Parcheggi dello stadio Luperi, l’assessore: “Già varati i progetti per la ricerca dei finanziamenti”

Sarzana, 28 febbraio 2024 – ”Le progettazioni già approvate dall’amministrazione comunale, e propedeutiche a richiedere un finanziamento esterno, sono persino superiori a quelle che lei indica come necessarie". Così l’assessore alla difesa del suolo, alle opere pubbliche e alle infrastrutture Giorgio Borrini, ha risposto all’interpellanza presentata dal consigliere Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista)lo scorso 30 gennaio che chiedeva lumi sui tempi di intervento per alcune criticità urgenti, tra cui lo stato attuale di alcuni parcheggi cittadini e le condizioni del manto stradale. Una situazione infelice e sotto gli occhi di tutti quella in cui versano la maggior parte delle vie sarzanesi – documentata più volte proprio da "La Nazione" – ma anche uno degli obiettivi strategici contenuti nel documento unico di programmazione della legislatura Ponzanelli bis che rappresenta quindi un nodo centrale da affrontare con serietà e credibilità.

«Il documento unico di programmazione prevede come obiettivo strategico di mandato la riqualificazione del parcheggio di Porta Parma e delle infrastrutture di accesso al centro storico, con relative aree di parcheggio – ha assicurato l’assessore Borrini –. Lo scorso 14 febbraio febbraio abbiamo approvato i progetti di riqualificazione del piazzale antistante lo stadio comunale Miro Luperi, di piazza Zappa, piazza Don Ricchetti e del percorso ciclopedonale di viale XXI luglio". L’approvazione di questi progetti di fattibilità tecnico economica, a cui si aggiunge quello relativo a piazza Avis (Porta Parma) – già approvato nell’aprile 2021 – sarebbe quindi necessaria e propedeutica a formalizzare le richieste di finanziamento ad enti terzi.

«Questo è il percorso che portiamo avanti per attuare interventi strategici e necessari – ha proseguito l’assessore – metodo serio e credibile con cui è stata recentemente finanziato con 325 mila euro da Regione Liguria anche l’intervento di messa in sicurezza della frana di via Ghigliolo alto, ferma dal 2009. Metodo che però purtroppo non può essere utilizzato per le opere di asfaltatura della città, tema fondamentale su cui siamo intervenuti nell’arco dello scorso triennio e sul quale continueremo ad impegnarci". Nel dettaglio, per le sole asfaltature di vari tratti in condizioni particolarmente critiche in diverse zone della città, l’amministrazione comunale ha avviato negli scorsi anni una programmazione di medio e lungo periodo investendo risorse per ogni annualità – 190 mila euro nel 2021, 678 mila nel 2022, e 706 mila nel 2023. Programmazione che andrà avanti anche per i prossimi anni: per il 2024, sono infatti stati impegnati 350 mila euro che verranno utilizzati per il rifacimento di via San Francesco. "Purtroppo l’aumento del prezzario regionale, causato dai noti rincari degli ultimi anni, ha ulteriormente ridotto i margini di interventi per ogni finanziamento comunale – ha concluso l’assessore Borrini -. Le casse dell’ente sono limitate, ma nel 2025 e nel 2026 verranno stanziati 250 mila euro per ciascuna annualità per intervenire sugli asfalti".