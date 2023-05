Contenzioso parcheggi Marinella, ricorso respinto. "Non ha bisogno di soldi"

Ameglia (Spezia), 12 maggio 2023 – I parcheggi non sono certamente una necessità per la società, in liquidazione, Marinella spa almeno a giudicare dal capitale sociale. Quindi la fretta di iniziare i lavori e delimitare gli spazi di proprietà a Bocca di Magra e Fiumaretta per trasformarli in parcheggi a pagamento non è affatto giustificata. Il Tar della Liguria ha quindi ritenuto fondato il diniego che il Comune di Ameglia aveva posto alla Marinella Spa che, attraverso una Scia (segnalazione certificata di inizio attività), si era messa in moto per trasformare i parcheggi liberi ricavati nelle aree di proprietà nelle frazioni marinare amegliesi in stalli a pagamento orario gestiti da una società in cambio di un affitto annuale. Operazione che l’ente ha però ostacolato anche, se nell’attesa della decisione del Tribunale amministrativo della Liguria, le parti si erano divise equamente le aree. Adesso però il Tar ha respinto la richiesta di ricorso della Marinella Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Calevro contro il diniego del Comune di Ameglia rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Pardini. La società ricorrente ha basato il tentativo di annullare il diniego presentato dall’ente sulle entrate dell’affitto dei parcheggi di Bocca di Magra e Fiumaretta affidati attraverso la stipula di un contratto alla società Italia Marine Service Srl, operazione dovrebbe portare le entrate necessarie al fine di garantire l’equilibrio finanziario del piano liquidatorio. Il collegio giudicante ha ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione sul "fumus boni iuris" ovvero sull’apparenza di trovarsi in una sorta di giusta ragione, la società Marinella Spa non abbia una necessità urgente di utilizzare il parcheggio come introito. E lo si evince dalla visura camerale dalla quale è emerso che la società vanta un capitale sociale di 19 milioni 698 mila 400 euro interamente versato e sottoscritto.

Dunque anche l’eventuale impossibilità di gestire il parcheggio a pagamento e l’eventuale versamento di penali contrattuali non costituiscano circostanze idonee a compromettere il buon esito della liquidazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sezione seconda ha quindi respinto l’istanza cautelare in epigrafe ma tra le parti è stato convocato sabato mattina un incontro in municipio ad Ameglia per cercare un accordo sulla gestione dei parcheggi facendo salvi quelli riservati a residenti.