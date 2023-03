Panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi

Nella seduta di consiglio comunale di lunedì sono state approvate all’unanimità le due mozioni sulla sensibilizzazione verso l’endometriosi (una malattia cronica invalidante che può interessare la donna a partire dalla prima mestruazione accompagnandola sino alla menopausa e può portare all’infertilità) e sull’incentivazione delle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo, presentate rispettivamente dalle consigliere Maria Grazia Avidano (Cambiamo, nella foto) e Federica Giorgi (M5S). "L’endometriosi è una patologia non ancora abbastanza conosciuta per cui le diagnosi troppo spesso arrivano tardivamente – ha spiegato Avidano –. L’associazione ’La voce di una è la voce di tutte’ sta portando avanti un’iniziativa che prevede l’installazione di una panchina gialla in ogni città. Inquadrando il qr si potrà visionare un video informativo sulla malattia". Entrambe le mozioni considerata la trasversalità degli argomenti – dall’informazione su una malattia invalidante alla promozione dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili per contrastare il cambiamento climatico e risparmiare – hanno trovato il benestare di tutto il consiglio.

E.S