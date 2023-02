Panchina gialla per l’endometriosi

Una nuova panchina gialla a Romito. E’ stata inaugurata i la seconda panchina gialla simbolo della lotta contro l’endometriosi. La prima era stata posizionata a marzo 2022 nell’area verde dei giardini di via Valentini e fu la prima Endopank della Liguria, ieri la seconda a Romito nella piazza Tobagi. Presenti la sindaca Monica Paganini, il viceGianluca Tinfena, assessori e consiglieri comunali, Lorita Longo, Tania Vitali e Alessia Ronconi tutor dell’associazione ’La voce di una è la voce di tutte’, che da anni combatte per informare e sensibilizzare su questa malattia a lungo non riconosciuta, ha un numero verde gratuito 800 189411 al quale le volontarie rispondono dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì. All’evento ha partecipato una delegazione degli alunni delle medie di Romito. Arcola adesso ha panchine simbolo blu per l’autismo, gialle per l’endometriosi e rossa contro la violenza sulle donne.