Palio del marciatore Appuntamento a Montemarcello

Domenica in marcia nel Parco. E’ in programma infatti la manifestazione ludico motoria inserita nel calendario del "Palio del Marciatore" organizzata da Sportleon con il patrocinio del Comune di Ameglia. La partenza è prevista dalle 8.30 al parcheggio all’ingresso di Montemarcello nel’area dell’ex Batteria Chiodo dove sarà possibile iscriversi fino alle 9.30. Saranno proposti tre percorsi, adatti a tutti, della lunghezza di 6, 12 e 18 chilometri lungo il promontorio del Caprione. Per informazioni contattare i numeri 342 1345273; 349 8131095.