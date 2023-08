Palazzetto dell’ hockey partita la riqualificazione

Dopo aver concluso il contestato trasloco che ha consentito agli iscritti dell’associzione Anpi di trasferire tutto il materiale dalla storica sede gestita per anni all’interno del Vecchio Mercato sono partiti i lavori di ristrutturazione come previsto dal progetto redatto dal Comune di Sarzana per allargare gli spazi dell’edificio di piazza Terzi e migliorare così l’attività della società sportiva Hockey Sarzana. Il piano di intervento consentirà di potenziare i servizi dedicati agli atleti, quindi spogliatoi più ampi e confortevoli che evitino disagi nel caso di sovrapposizione di più squadre durante gli allenamenti. Un intervento necessario per rispettare i canoni previsti dalla Fisr la Federazione Sport Rotellistici. La tempistica non sarà breve e si calcolano almeno sei mesi di intervento nella speranza, per atleti e sostenitori, che il cantiere non crei troppi problemi nella disputa della partite ufficiali casalinghe della società. I lavori sono stati affidati alla ditta dei fratelli Gerali & C per un importo complessivo di 90 mila euro. Il progetto riguarda la riqualificazione integrale del campo da gioco, dei servizi igienici e degli spogliatoi per adeguarli alla normativa vigente e, soprattutto, garantire ad atleti e ospiti più decoro e servizi confortevoli e adatti alle competizioni della squadra non soltanto nelle competizioni italiane ma anche europee alle quali il club sarzanese è da anni assiduo frequentatore. Soprattutto il nuovo pacchetto di interventi si inserisce nel piano di riqualificazione dello stabile che ha già visto la riqualificazione esterna della struttura per un importo di oltre 178 mila realizzata dalla ditta "Bolloni Srl" che ha provveduto alla rimozione degli intonaci, delle parti deteriorate delle gronde e al trattamento delle armature prima di procedere alla ristrutturazione integrale della facciata dello stabile, da anni in uno stato di abbandono. A dare manforte all’operazione è arrivato il cofinanziamento da parte di Regione Liguria.

m.m.