Paita e Boschi in città in supporto a Guccinelli

La piazza elettorale ha ospitato ancora una volta il candidato Renzo Guccinelli. L’aspirante sindaco di centrosinistra è tornato in piazza Luni per un pomeriggio di saluti, musica e richiesta di intensificare le ultime giornate di lavoro insieme ai componenti della coalizione che lo sta sostenendo nella corsa elettorale. Dopo l’aperitivo al quartiere della Trinità ieri Renzo Guccinelli ha voluto salutare e ringraziare i sarzanesi del sostegno ricevuto in una lunghissima campagna elettorale avviata in autunno, dapprima come rappresentante civico "solitario" poi strada fcendo supportato oltre che dalle sue liste anche dal Partito Democratico e Italia Viva Azione. A proposito del partito di Renzi e Calenda mercoledì pomeriggio alle 18 arriveranno al point di piazza San Giorgio anche la senatrice Raffaella Paita e l’onorevole Maria Elena Boschi.

Oggi invece per il centrodestra scende in campo l’europarlamentare Carlo Fidanza. Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, sarà accompagnato dal coordinatore regionale di FdI l’onorevole Matteo Rosso e alle 19 incontrerà i simpatizzanti alla sede di piazza Matteotti. Sempre oggi, lunedì, la candidata sindaca uscente Cristina Ponzanelli riprende gli appuntamenti nei quartieri. Stamani alle 10 incontro per il caffè al bar "Sisters" in via Aurelia nel quartiere di Nave e nel pomeriggio alle 18 sarà all’impianto sportivo "Berghini". Domani, martedì, alle 10 incontro al bar del Vecchio Mercato in piazza Terzi e alle 17 a Sarzanello al circolo Arci ViviSarzanello.