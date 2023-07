Pablo Picasso Oltre 5mila visitatori alla Firmafede

La mostra “Pablo Picasso - Le origini del Mito” in corso alla Fortezza Firmafede fino al 16 luglio ha raggiunto quota 5.171 i biglietti. Un grande successo per la Fortezza Firmafede e per Sarzana, sottolineano il sindaco Cristina Ponzanelli e l’assessore alla cultura Giorgio Borrini: gli introiti della mostra sfiorano i 50mila euro. Per l’ultima settimana di questo grande evento è prevista una chiusura con il... botto. Domenica alla Firmafede è in programma “Una notte con Picasso”, vale a dire un’apertura straordinaria della mostra dalle ore 10 del mattino, ininterrottamente, fino alla mezzanotte. In mostra oltre 100 opere, tra litografie, acquetinte, acqueforti, puntesecche, ceramiche. Delle opere grafiche sono esposte quelle parigine, realizzate intorno ai primi del Novecento, fino alle ultime, realizzate quando si ritirò nella villa a La Californie in Costa Azzurra e ritrasse la giovane moglie Jacqueline Roque. La mostra presenta anche un importante corpus di incisioni. Ad arricchire l’allestimento anche 18 fotografie, alcune realizzate da Juan Gyenes, provenienti dall’Archivio Gyenes e altre da Robert Capa, che raccontano la quotidianità del grande maestro. Da oggi la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica delle ore 10 alle 24. Biglietti: intero 12 euro e ridotto 8; per famiglie di 3 persone 24 euro e per famiglie di 4 persone 32; [email protected]