Ospedale e servizi sociali carenti Guccinelli sfida la Ponzanelli "Confronto pubblico sulla sanità"

Ospedale e servizi sociali sono gli obiettivi del candidato sindaco Renzo Guccinelli. Il timore del depotenziamento del San Bartolomeo e la carenza di personale ai servizi sociali che tra qualche settimana perderanno un’altra figura di riferimento sono state le scintille che hanno acceso la protesta di Guccinelli supportato da cittadini e rappresentanti delle sue liste civiche e del Partito Democratico unite nella corsa elettorale. L’ex primo cittadino nella sua uscita nel piazzale dell’ospedale cittadino ha nuovamente invocato un confronto con la sindaca Cristina Ponzanelli e gli altri candidati alle amministrative per fare chiarezza sul futuro dell’ospedale cittadino. Per fugare gli spettri della privatizzazione e della chiusura del pronto soccorso. "Non vale più - ha ribadito - tirare in ballo quelli di prima. Dopo cinque anni trascorsi come amministratore per altro sorretto da una giunta di centrodestra la sindaca deve parlare di fatti e di numeri spiegando il taglio dei servizi, il mancato recupero dei posti letto e essere chiara sul domani. Così come l’attuale amministrazione deve spiegare perchè da ottobre a oggi non ha mai risposto alle diverse sollecitazioni del dirigente comunale preoccupato dell’indebolimento del settore servizi sociali. A maggio andrà in pensione un’assistente sociale e ne rimarranno soltanto due. Anche il Comune di Bolano ha comunicato la disponibilità a concedere l’utilizzo della graduatoria del concorso per assistente sociale ma non ha mai ricevuto risposte". Le tre lettere presentate da Guccinelli sono quelle recuperate in settimana dal consigliere uscente Paolo Mione dopo un vivace scambio di opinioni con il segretario comunale che ha vito l’intervento della polizia.

Ovviamente il sit-in di Renzo Guccinelli ha trovato pronto alla risposta il gruppo Fratelli d’Italia. "Con 13 anni di ritardo – scrivono – Guccinelli si accorge che esiste il San Bartolomeo e mostra di tenere alla sanità pubblica. Prima però, fino al 2015, ci ha costretto ad assistere alla progressiva, desolante trasformazione dei parcheggi gratuiti a pagamento in spregio al più elementare buonsenso, alla chiusura di ostetricia e allo svuotamento di interi reparti, al trasferimento dell’eccellenza Don Gnocchi alla Spezia con l’abbandono di intere aree del nosocomio e, addirittura, ad accordi politici dichiarati per chiudere neonatologia. Il San Bartolomeo resterà pubblico, il pronto soccorso resterà a Sarzana come previsto dal piano socio sanitario regionale e con i fondi del Pnrr saranno realizzati una casa e un ospedale di comunità, che si affiancheranno ai servizi già in essere con la riqualificazione dei locali del Don Gnocchi".

Intanto Loriano Isolabella, referente del’Udc che appoggia alle amministrative sarzanesi il centrodestra è stato nominato dall’onorevole Lorenzo Cesa responsabile nazionale del partito dell’ufficio sicurezza e difesa.

Massimo Merluzzi