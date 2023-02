Opere pubbliche e cultura Il Comune vara il bilancio

Grandi investimenti in opere pubbliche e sul capitolo cultura. Passi da gigante per il recupero dell’evasione fiscale e per l’intercettazione di fondi all’esterno. Questi i punti salienti del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ad essere stati illustrati ieri mattina, dal sindaco Cristina Ponzanelli e dall’assessore Daniele Baroni. La pratica che guarda alla Sarzana del futuro sarà discussa in consiglio comunale il prossimo martedì insieme a quella relativa al documento unico di programmazione. Un bilancio, il quinto presentato dall’amministrazione Ponzanelli che come ricordato dal primo cittadino "deve essere letto tenendo conto dei due anni, il 2020 e il 2021, caratterizzati dalla pandemia e dai successivi rincari energetici e delle materie prime con cui anche gli enti pubblici sono costretti a confrontarsi". A fare una panoramica del bilancio di previsione che dovrà necessariamente essere approvato entro il prossimo 31 marzo è stato l’assessore competente – nonché professore di Economia degli enti pubblici – Daniele Baroni. "La strategia dei primi anni di insediamento di questa giunta è stata quella del contenimento della spesa – ha spiegato l’assessore – necessaria per far fronte all’enorme indebitamento con cui il Comune deve ancora fare i conti. Indebitamento che a fine 2017 ammontava a 29 milioni e 120 mila euro e che a fine del 2023 raggiungerà quota 28 milioni e 574 mila euro. Da previsione, alla fine del 2025 dovremmo arrivare a 24 milioni e 600 mila euro". Un calo non vertiginoso, dovuto all’accensione di nuovi mutui necessari per cofinanziare diverse opere pubbliche– come i 105 mila euro investiti per il completamento della piscina di Santa Caterina –. A crescere visibilmente, anche per via della sospensione del pagamento dei mutui nel periodo della pandemia e dall’accelerazione riscontrata nel recupero delle riscossioni è il fondo cassa che, dal 2018 quando ammontava a 2.297.000 euro, è passato a quota 7.939.000 nel 2022. Migliorati anche i tempi di pagamento dei fornitori che da un ritardo di 83 giorni sul limite dei 30 giorni dall’espletamento dei servizi sono arrivati a un anticipo di 9 giorni sulla scadenza.

"La scelta di affidare a Spezia Risorse il servizio di riscossione dei debiti nei confronti del Comune è stata vincente – ha proseguito Baroni –. Dal 2018 in cui si recuperava zero siamo passati ad avere un plus di 1 milione e 950 mila euro. Il che ci permette di investire di più su diversi capitoli, come quello della manutenzione del verde e del territorio e in quello della cultura". Previsti 60 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche da spalmare nei prossimi 3 anni, mentre ammontano a 500 mila euro quelli destinati alla cultura. Nel prossimo triennio l’ente dovrebbe assumere 11 dipendenti tra operai, assistenti sociali e istruttori.

Elena Sacchelli