Operazione spiagge sicure Stop ai venditori abusivi Scattano i primi sequestri

A partire dal giorno di Ferragosto anche a Marinella è scattata l’operazione Spiagge sicure. Una vera e propria azione – che proseguirà fino al prossimo 31 ottobre – mirata a prevenire e contrastare attivamente il fenomeno dell’abusivismo commerciale e la contraffazione nelle spiagge sarzanesi. Grazie al contributo che il Ministero dell’interno ha erogato a Sarzana – che ammonta a 33.330 euro – per il Comune è stato infatti possibile assumere, a tempo determinato, due agenti della polizia locale che da poco più di una settimana e sino alla fine di ottobre saranno destinati proprio ad attenzionare la frazione marina sarzanese in cui notoriamente la presenza di venditori abusivi nelle spiagge dilaga da diversi anni. I primi risultati dell’operazione non sono tardati ad arrivare. In pochi giorni, infatti, la polizia locale ha sequestrato circa una decina di sacchi di merce contraffatta che veniva venduta abusivamente sul litorale. Ad esprimere soddisfazione sul contributo statale targato Lega – dal momento che l’operazione spiagge sicure era stata promossa e fortemente voluta nel 2019 dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini come risposta all’allarme lanciato da Confesercenti nel giugno dell’anno precedente – è stato proprio l’assessore leghista sarzanese.

"Accogliamo certamente di buon grado il contributo del Ministero dell’Interno verso il tema della contraffazione e dell’abusivismo commerciale sul litorale che ci riguarda da vicino – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Stefano Torri –. Con il potenziamento dell’organico destinato ai controlli sul litorale possiamo garantire servizi più puntuali e una più efficace lotta alla contraffazione e, grazie al contributo sarà possibile utilizzare gli agenti in servizio a tempo indeterminato nei controlli in altre parti del territorio". Oltre all’assunzione di due agenti pro tempore il Comune di Sarzana ha potuto procedere anche al potenziamento del parco mezzi in dotazione alla polizia locale con l’acquisto di un nuovo veicolo