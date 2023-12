"Operaio salva due donne da incidente su raccordo autostradale"

Si delinea con maggior chiarezza quanto accaduto l’altro pomeriggio sul raccordo autostradale, dove un camion ha stretto sul guard rail un’auto con a bordo due donne. I primi a prestare aiuto sono stati gli operai al lavoro nel cantiere, preoccupati per le condizioni dell’auto semidistrutta. All’uscita dall’abitacolo le due donne (fortunatamente illese) hanno invece avuto una discussione con il conducente del camion che per un errore di manovra le aveva colpite. "Vogliamo ringraziare l’operaio che per primo si è mosso in nostro aiuto – dice una delle due donne coinvolte nel sinistro – è intervenuto subito".