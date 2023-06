Operaio napoletano arrestato a Torre del Greco, riaccompagnato in carcere a La Spezia

Sono andati a prenderlo a casa, anche se distante centinaia di chilometri da dove avrebbe in realtà dovuto trovarsi e anche dal carcere della Spezia dove è stato poi riaccompagnato per scontare la pena. Una trasferta fino a Torre del Greco per i carabinieri della stazione di Arcola, affrontata insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana, per procedere alla consegna dell’ordine di carcerazione a un ventenne operaio che era stato denunciato da un cittadino marocchino.

Lo straniero infatti era stato costretto con violenza e minacce a consegnare al ventenne la somma di 1200 euro e per questo si era rivolto ai militari della stazione di Arcola sporgendo denuncia e facendo scattare l’arresto del napoletano che aveva agito con la complicità di un coetaneo di origine romena, per il quale è stato invece stabilito dal giudice l’obbligo di firma in caserma a Sarzana.

Mentre stava per iniziare a scontare gli arresti domiciliari nell’abitazione di Arcola, il 21 enne, in aggiunta a tutto il resto, non ha tenuto un atteggiamento propriamente collaborativo tanto che i militari avevano chiesto all’autorità giudiaria di prevedere un aggravamento della pena.

Nel frattempo però il ragazzo si è anche allontanato raggiungendo la Campania dove è stato però rintracciato a Torre del Greco dai carabinieri che dopo avergli consegnato il nuovo provvedimento del giudice lo hanno accompagnato direttamente in carcere a Spezia.