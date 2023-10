Open day oggi alla “Bianchi”

Oggi (e non venerdì come per errore scritto ieri) l’accademia musicale Andrea Bianchi aprirà le porte della sua sede sarzanese di Piazza Jurgens, per presentare i corsi e i laboratori del nuovo anno accademico. Dalle 17.30 alle 19.30, chiunque potrà accedere gratuitamente alla sede dell’Accademia musicale, per visitarla, conoscere chi la abita e assistere alle performance degli insegnanti in una grande varietà di generi musicali. Dal classico, al celtico, dalla musica etnica al repertorio moderno al jazz. Al termine saranno presentati i laboratori di musica d’assieme in partenza da novembre, con un desk informativo per illustrare le proposte didattiche. Dai corsi individuali di strumento e canto per bambini, ragazzi e adulti, al laboratorio di propedeutica musicale e teatrale per i piccoli di 4 e 5 anni, fino al laboratorio di orientamento strumentale dai 6 ai 10 anni. Non mancherà il progetto didattico di musica combinata, in cui gli allievi potranno "combinarsi" in piccole formazioni sperimentando la bellezza del suonare insieme. Info www.accademiabianchi.it o info@accademiabianchi.it