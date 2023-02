On line il consumo consapevole I cittadini chiamati a essere ’green’

Una comunità "green" nel segno del rispetto ambientale e del risparmio energetico. Il Comune di Santo Stefano Magra ha affidato alla società Leganet l’incarico di organizzazione della comunità investendo 14 mila euro nel progetto di coordinamento e preparazione all’importante passaggio che coinvolgerà non soltanto l’ente pubblico ma cittadini e attività. Il piano inizialmente prevede intanto la creazione di un portale che raccoglierà i dati e successivamente i risultati conseguiti dagli iscritti. Una apposita sezione riporterà i consigli per favorire il consumo consapevole e il Comune ricoprirà il ruolo di consumatore e produttore. La società Leganet è dotata di tecnici e specialisti del settore che contribuiranno a informare la cittadinanza dell’importanza dell’investimento che la giunta guidata dalla sindaca Paola Sisti ha voluto portare avanti. Nell’ambito del percorso di formazione della comunità alle linee di collaborazione energetica il Comune di Santo Stefano Magra ha aderito al piano nazionale delle infrastrutture che sostiene le politiche nazionali di incentivazione all’uso dei veicoli elettrici che porterà all’installazione sul territorio delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, passaggio già avviato anche dal Comune di Castelnuovo Magra.