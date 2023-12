Oltre tutte le barriere. Fondazione Aut Aut e l’obiettivo inclusione per i giovani autistici

"Gli autistici di ogni età sono numerosi, impegnano famiglie, scuole e psichiatrie, ma soprattutto interrogano la società sulla sua maturità di concepire processi di inclusione abitativa e lavorativa capaci di superare le difficoltà. Avere un figlio autistico, ed andare in vacanza con lui, mentre impara a raccogliere pomodori e fare conserve oppure a servire ai tavoli del ristorante, sarebbe proprio una gran bella vacanza. Per tanti? Per pochi? La risposta è in chi ha il coraggio di progetti nuovi di inclusione lavorativa e sociale". Parole di Paolo Cornaglia Ferraris, presidente della Fondazione Aut Aut, realtà nata nel 2017 e costituita da Fondazione Carispezia, Agapo e Fondazione Il Domani dell’Autismo, con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo, puntando al settore turistico per definire un modello inclusivo che, partendo dal lavoro, sia capace di offrire risposte concrete e innovative ai bisogni relativi ai disturbi pervasivi dello sviluppo. "Per merito della Fondazione Carispezia – prosegue Cornaglia Ferraris – sono state realizzate due strutture di riferimento, Luna Blu e Sant’Anna Hostel. Poi è stato aperto un forno a Lerici e un ristorante a Brugnato. Ad ottobre è stato inaugurato il social bar al Dialma Ruggiero di Fossitermi".

E dopo la recente esperienza al Senato di Roma, dove i ragazzi hanno preparato e servito la cena, altre occasioni di crescita. "Stiamo realizzando con Coop Liguria un progetto di supermercati ‘autism friendly’, che prevede la formazione del personale. Inoltre siamo i capofila del progetto autismo per Regione Liguria". D’altra parte Aut Aut è la più grande iniziativa nazionale di inclusione di giovani adulti autistici in attività lavorativa. "Siamo riusciti a sostenere le cooperative sociali aggregando anche fondi regionali dedicati al sostegno dell’inclusione sociale. Così si è costruito un modello operativo da utilizzare nelle altre province, con programmi sull’acquisizione dell’ autonomia abitativa e lavorativa basati sulla residenzialità, come mai accaduto in questo ambito".

Marco Magi