Oltre 18 mila i cittadini alle urne Oggi il via all’allestimento seggi

Sono 18 mila 437 i sarzanesi che domani e lunedì potranno votare per il rinnovo del consiglio comunale: sono 9574 le donne e 8863 gli uomini. I seggi verranno allestiti da oggi pomeriggio alla scuola superiore "Parentucelli Arzelà" di via dei Molini e riguarderanno i cinque del centro storico oltre ai quartieri di Trinità e Battifollo. Quindi si voterà nelle scuole di Crociata, Santa Caterina, Grisei, Falcinello, Bradia, Nave, Sarzanello, Nave e Marinella oltre a quelli previsti all’ospedale San Bartolomeo. I seggi saranno aperti domani, domenica, dalle 7 alle 23 mentre lunedì si riprende dalle 7 alle 15 per poi dare il via alle operazioni di spoglio. Gli elettori dovranno presentarsi con la tessera elettorale e un documento di identità. Per chi avesse smarrito la tessera elettorale oppure fosse stata completata nelle precedenti elezioni può rivolgersi all’ufficio elettorale di piazza Vittorio Veneto per richiedere una copia. Stessa procedura per chi eserciterà il voto per la prima volta. Lo sportello è aperto per tutta la durata delle elezioni. In caso del mancato raggiungimento della maggioranza i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si sfideranno al ballottaggio previsto la seconda domenica successiva, quindi il 28 maggio.

In caso di ulteriore parità, e sarebbe un caso davvero estremo, verrà eletto sindaco il più anziano di età. Nel 2018 al primo turno si presentarono a votare 11.848 elettori per una percentuale del 64,4 % e si andò al ballottaggio: Cristina Ponzanelli ottenne il 33,50% il candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Alessio Cavarra del Partito Democratico 31,73%. Due settimane dopo arrivò la storica vittoria del centrodestra che si impose con il 56,47% e la percentuale degli elettori in quella domenica scese al 57,59%.

