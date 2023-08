Oltre 100 mila euro per rimettere in sesto le strade

La pavimentazione stradale in alcune zone del territorio è in pessime condizione. Da qui la decisione del Comune di Arcola di impegnare 130mila euro per rimettere in sesto alcuni tratti. Il progetto è stato approvato dalla giunta poche settimane fa, dopo un esame capillare dello stato di conservazione di alcune strade in diverse località: vie Masignano, Fontanaviva, Porcareda, Militare a Romito e anche il piazzale della stazione ferroviaria a Piano di Arcola, infine via XXV Aprile. L’amministrazione comunale arcolana in particolare si occuperà delle vie che possono destare preoccupazione anche in vista della pioggia. Si tratta di opere di manutenzione straordinaria perlopiù operazioni di scarifica della pavimentazione esistente e stesura di nuovo manto stradale che garantisca una più sicura circolazione. Trentamila euro della cifra totale saranno coperti da finanziamento statale del ministero delgli Interni e i restanti 100mila euro saranno recuperati tramite un mutuo. Sempre in ambito di viabilità il Comune di Arcola informa che Italgas Reti Spa eseguirà dei lavori in via della Repubblica, per sostituire il dispersore di protezione catodica dal 4 al 15 settembre e dunque in quei giorni la strada diventerà a senso unico alternato a partire dalle ore 8 fino alle 18.