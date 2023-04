Ogni lunedì a Casano lo scarrabile per sfalci e potature dei giardini privati

La primavera risveglia la campagna e impone di tornare a curare orti e giardini. Per agevolare lo smaltimento del verde il Comune di Luni sistemerà tutti i lunedì, fino al 31 ottobre, al centro sociale Arci Cpo in via Pertini in località Casano lo scarrabile per il conferimento degli scarti vegetali di manutenzione degli spazi verdi privati, dalle 8.30 alle 12.30 con l’accortezza di recuperare il sacco. Attivo anche il ritiro a domicilio del verde, su prenotazione per un massimo di 5 sacchi: Acam Iren 800 48 77 11.