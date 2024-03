Ogni giorno è l’8 Marzo. La cantante e atleta Minetti al ’Gran Galà della donna’

Tutto pronto per la seconda edizione del Gran Gala della Donna, in programma sul palcoscenico del Teatro Civico venerdì 8 marzo alle 21. Il programma dell’evento è stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo civico dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore alla Pari opportunità Daniela Carli, che hanno sottolineato come "la Giornata Internazionale della donna sia una data simbolica per ricordare le conquiste raggiunte dal genere femminile ma anche le discriminazioni che han subito e che, purtroppo, ancora subisce. Ogni giorno deve essere l’8 marzo e dovere delle Istituzioni è promuovere la parità di genere e l’inclusione sociale in ogni ambito, dalla vita familiare a quella lavorativa, per una società più equa".

Ad aprire la serata sarà Annalisa Minetti, scrittrice e atleta paralimpica, che racconterà il suo percorso di vita e di come abbia sempre cercato di inseguire i suoi sogni anche dopo aver perso la vista. A seguire un musical messo in scena dai ragazzi del liceo classico ’Costa’, interamente scritto, pensato e realizzato dagli studenti. "Una riflessione a tutto tondo sull’universo femminile – spiegano Giorgia Vellutino e Agnese Ferla – in cui abbiamo cercato, assieme ai nostri compagni, di mescolare parole, musica e recitazione per esprimere la complessità della donna. Anche i toni e i registri saranno una commistione di profondità e leggerezza, di allegria e di disincanto. La femminilità ha mille sfaccettature, è stato bellissimo dar vita uno spettacolo che crediamo possa emozionare chi lo verrà a vedere". La serata sarà ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.