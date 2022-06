Oggi rivive l’antica città di Luni Rievocazione storica in costume nell’area dell’anfiteatro romano

Nella festa spiccano i numeri di una annata speciale. A quasi un anno dal progetto di gestione dell’anfiteatro adottato dal Comune di Luni in collaborazione con la cooperativa Artemisia per supportare il lavoro della Direzione Museale i risultati sono confortanti. I visitatori dell’anfiteatro, da luglio ’21, sono stati 12 mila dei quali 2533 soltanto a maggio. Ben 60 le scuole che hanno scelto la zona per le visite didattiche. Un piano che nel corso dell’estate sarà ulteriormente arricchito di iniziative.

E oggi Luni si tuffa nell’antica Roma grazie alla rievocazione organizzata dall’associazione Amici di Luni con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la Direzione Musei della Liguria. L’appuntamento è nell’area antistante l’anfiteato dalle 10 con l’apertura ed esposizione delle tabernae Lunae con i relativi laboratori. Alle 11 la partenza del corteo storico coi figuranti rievocatori dei gruppi Terra Taurina, Asd Furor, Legio III consolare Legio IV consolare e arcieri cretesi che sarà poi riproposto alle 17. Sarà un viaggio nel tempo nel quale si rivivranno le scene di quotidianità, a partire dalla ricerca degli abiti storici, l’apertura delle taverne per la distribuzione di vino e cibo ma anche le bancarelle dell’artigianato all’interno delle quali venivano confezionati cesti di vimini oppure venivano colorate le stoffe, prodotti saponi e profumi. Una rassegna curata nei dettagli anche alla ricerca storica che ha favortio l’immersione nel tempo. Verrà allestito anche un mercato, il macellum, con l’esposizione dei prodotti agricoli utilizzati all’epoca e con la riproposizione di antiche ricette.