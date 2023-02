Oggi a Caffaggiola i funerali di Tonelli

Le numerose testimonianze di affetto ricevute e l’annunciata presenza di tanti amici hanno suggerito alla famiglia di Giorgio Tonelli di scegliere una chiesa con maggior disponibilità per accogliere le persone che vorranno partecipare oggi all’ultimo saluto. La cerimonia verrà dunque officiata alla chiesa di Caffaggiola sempre alle 15 in sostituzione di quella di San Giuseppe a Casano inizialmente scelta. La scomparsa a 85 anni della "voce" del Giro della Lunigiana, ex insegnante di educazione fisica e assessore del Comune di Luni è stata accolta con profonda commozione in tutta la vallata.