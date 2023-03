Santo Stefano Magra, "offese social al Comune sull’operazione Amazon"

Il sindaco di Santo Stefano Magra Paola Sisti

Santo Stefano Magra, 21 marzo 2023 – Parlare in libertà sulla piazza virtuale non è sempre conveniente. Soprattutto quando i termini utilizzati per rafforzare il proprio pensiero possono essere mal interpretati oppure, come in questo caso, facciano addirittura sospettare procedure ben poco trasparenti. E così proprio dopo un commento apparso sulla piazza virtuale dei social il Comune di Santo Stefano Magra, sempre attento a ciò che si scrive in riferimento all’ente, in particolare nei vari gruppi locali che si occupano del territorio, come già dimostrato in passato da azioni legali avviate dal comando della polizia locale, ha deciso di sporgere querela nei confronti di un utente. A scatenare la richiesta della giunta di tutelare il buon nome dell’amministrazione e del comportamento dei suoi rappresentanti, è stato un commento durissimo contro l’operazione di arrivo di Amazon nella zona industriale.

La grande catena di distribuzione infatti costruirà una base logistica di smistamento della merce negli spazi container di proprietà della ditta Spinelli nell’area retroportuale santostefanese. Ma secondo il ’navigatore’ dietro l’operazione ci sarebbero operazioni occulte e qualche... mancia elargita per ottenere i permessi. Insomma, parole in libertà che la giunta santostefanese guidata dalla sindaca Paola Sisti non ha per niente gradito e ha quindi immediatamente affidato l’incarico all’avvocato Davide Garbini del foro della Spezia di difendere l’operato del Comune ritenendo le frasi uscite e anche commentate sui social "lesive dell’onore, del decoro e del buon nome dell’ente comunale".

m.m.