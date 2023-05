Offerte per la gestione entro il 20 maggio

Risale allo scorso venerdì, 5 maggio, la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sarzana della determina dirigenziale relativa alla manifestazione di interesse per affidare in gestione, a titolo gratuito, i 350 metri di spiaggia libera di Marinella che dal Bagno Roma arrivano sino all’associazione Kinderheim Sport e Natura. Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato per il prossimo 20 maggio, considerato anche l’imminente inizio della stagione balneare. L’avviso pubblico è indirizzato in particolare a operatori economici, soggetti titolari di concessione demaniale nel territorio comunale, ad operatori economici che svolgono attività in ambito turistico e ad associazioni che operano nel Comune di Sarzana. Chi si accaparrerà la gestione dello spiaggione libero di Marinella dovrà garantire un minimo di due postazioni di salvataggio, provvedere alla pulizia giornaliera dell’arenile di propria competenza e installare e effettuare pulizia quotidiana dei servizi igienici. Sarà necessario anche garantire l’accesso alla spiaggia alle persone con disabilità per questo a carico del gestore ci sarà anche l’installazione di pedane in legno e di sedie job. Tra i requisiti preferenziali sarà invece presa in considerazione la disponibilità dell’operatore economico alla predisposizione di una porzione di arenile debitamente attrezzata da rendere fruibile agli animali domestici. Il servizio di pulizia e salvataggio dell’ampio tratto di spiaggia libera del litorale di Marinella dovrà essere garantita nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre.

Si fa però presente che, a ieri, non risultano essere pubblicati e visionabili sul sito dell’ente comunale gli allegati A e B – nel dettaglio l’avviso di manifestazione di interesse e il modello di istanza – della determina dirigenziale sottoscritta dalla dottoressa Valentina Chiavacci, che ne dovrebbero costituire "parte integrante e sostanziale".

Elena Sacchelli