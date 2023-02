Occhio alle insidie della vita social In aumento le truffe telematiche

La campagna di educazione al buon uso del mondo dei social e di sensibilizzazione alle trappole che possono trovarsi navigando in rete arriva oggi a Sarzana. L’iniziativa itinerante promossa da Polizia postale e delle comunicazioni in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione e la Questura della Spezia stamanI fa tappa in piazza Matteotti unica data fissata nella nostra provincia.

Un tema di stretta attualità considerato che negli ultimi tempi anche il commissariato di Sarzana ha fatto fronte a un sensibile aumento di denunce da parte di utenti della rete che si sono fidati di siti non sicuri o sono stati vittime del furto dei dati personali e di quelli delle carte di credito. Gli uffici hanno già proceduto in pochi mesi a denunciare 12 persone, italiane e straniere, per contraffazione di carte di credito. Ben 23 "navigatori" si sono affidati a fantomatici siti specializzati nella vendita delle macchine usate a prezzi vantaggiosi ma hanno perso soltanto tempo e soldi; 22 utenti si sono visti rubare i dati della carta di credito o del bancomat utilizzato per gli acquisti su siti non protetti. Sono state 9 le frodi informatiche: falsi profili Facebook e di altre piattaforme violati e utilizzati da altri. Insomma un’attività criminosa che sta prendendo campo e obbliga anche le forze dell’ordine a continui aggiornamenti per tenere il passo di hacker e esperti "ladri" di identità.

Oggi dunque arriverà il camper ’Una vita da social’, aperto agli incontri con lscuole e cittadinanza alla presenza degli esperti del settore informatico della Polizia di Stato. In mattinata saranno presenti anche la sindaca Cristina Ponzanelli, il questore Lilia Fredella, la vice questore dirigente del commissariato cittadino Annamaria Ciccariello. Gli operatori della Polizia Postale spiegherano le tecnologie di ultime generazione, utilissime per affrontare le principali insidie del web. Le lezioni con le scolaresche si svolgono dalle 9 alle 13 mentre nel pomeriggio il truck sarà aperto a associazioni e cittadinanza fino alle 16.30.

