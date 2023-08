“Occhio” al Velox "Cartelli a meno di 1 km Segnaletica non in regola"

Il passaggio repentino da una velocità all’altra potrebbe provocare una pioggia di ricorsi degli automobilisti multati? Un "dubbio" che è venuto al gruppo consigliare "Esserci per Ameglia" che per tentare di avere maggiori chiarimenti sull’interrogativo lo ha rivolto direttamente all’amministrazione comunale depositando una interrogazione. Il nodo della vicenda è il velox tornato attivo sul ponte di Colombiera dopo un lungo periodo di spegnimento vista l’inutilità a causa dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura, lapresenza dei impianti semaforici e le lunghe code che molto di frequente venivano percorse a passo d’uomo. Ma adesso non soltanto è stato riattivato ma il limite di velocità è stato ridotto dai 50 ai 30 chilometri orari. I consiglieri di opposizione hanno motivato la richiesta di spiegazioni. "La strada – scrivono – è un cantiere per il ripristino della sicurezza del ponte e per la normativa la segnaletica del cambio di veloxità deve essere posizionata a un km di distanza dal velox mentre in questo caso è a poche centinaia di metri. Per lo stesso motivo nel dicembre 2020, a seguito del cambio velocità dovuto all’ordinanza Anas su via Litoranea, si era provveduto allo spegnimento del dispositivo; nei verbali del codice della strada la velocità di taratura indicata risulta essere differente dall’indicazione del limite. Sono quindi a rischio i verbali effettuati dalla data dell’ordinanza emessa da Anas sul cambio di velocità che passa dai 50 agli attuali 30"

m.m.