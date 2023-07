Nuovo velox a Arcola: maggiore sicurezza su via XXV Aprile

Maggior sicurezza sulle strade: come annunciato negli ultimi consigli comunali sono iniziate le attività di istallazione delle nuove strumentazioni. Su via XXV Aprile, all’altezza dell’ex ristorante la Primula dove c’è il limite dei 50 orari, anche su sollecitazione dei cittadini, il Comune ha installato un velox fisso. Nella zona vicino all’incrocio per arrivare al River è stato messo invece un segnalatore dei 50 chilometri orari, che informa sulla velocità in ingresso al centro abitato del Piano di Arcola come deterrente a chi spinge troppo l’acceleratore. A breve inoltre sull’Aurelia, appena Anas, rilascerà le autorizzazioni, verranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali illuminati sulla Aurelia Nord e una nuova postazione per box velox a Ressora. Decisioni già illustrate dal vicesindaco e dall’assessore alla polizia municipale.