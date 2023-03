Nuovo look per l’ex scuola Sarà un centro polivalente

di Elena Sacchelli

Il Capoluogo, la storica scuola dei sarzanesi in disuso dal 2006, diventerà un edificio polivalente al servizio della collettività. È stato presentato ieri mattina dall’ingegnere Elisabetta Grassi di Ire l’articolato progetto definitivo volto a riqualificare e rifunzionalizzare l’ex plesso di viale XXI luglio, un edificio, in stile nazionalista, storico e imponente di ben 5440 metri quadri di superficie, che diventerà uno spazio polivalente dotato di diverse funzionalità suddivise per aree. Un progetto complesso e ambizioso per la cui completa realizzazione serviranno circa 15 milioni di euro. L’ amministrazione comunale può già però contare su 5 milioni di euro – fondamentali per realizzare il primo degli almeno 3 lotti in cui saranno suddivisi i lavori – intercettati e ottenuti partecipando nel 2021 a un bando del Ministero dell’Interno poi confluito nel Pnrr. Il progetto definitivo, realizzato con la stretta sinergia tra gli uffici tecnici del Comune e Ire, prevede la suddivisione dell’immobile in tre macro aree: il corpo principale dell’edificio, quello a U che affaccia su viale XXI luglio, sarà dotato di una zona adibita a uffici pubblici dove potrebbe sorgere anche la nuova sede del Commissariato. Il piano seminterrato di 220 mq, stando alle ipotesi progettuali, potrebbe fungere da deposito o da archivio mentre nei piani rialzati, di 700 mq, verranno creati degli uffici che potranno accogliere circa 70 dipendenti. Lì verranno realizzati servizi igienici a uso personale e a uso pubblico e una sala comune. Accanto alla zona uffici, ma con accesso separato, sorgerà invece un’area dedicata alla cultura adatta ad ospitare anche le associazioni territoriali, con il piano rialzato di 700 mq che potrebbe ospitare 3 aule – ciascuna da 60 metri quadri – una zona amministrativa e i servizi igienici.

I livelli superiori, 2 piani dotati di 800 mq di superficie, potrebbero essere destinati alla formazione universitaria. Il corpo retrostante che affaccia su via Marinai d’Italia avrà invece funzione ludico-ricreativa: il piano terra di 280 mq accoglierà almeno 100 persone tra bambini e anziani. È prevista quindi la realizzazione di uno spazio formativo, di gioco e condivisione, con un foyer di accesso alla sala conferenze che verrà collocata al piano rialzato. Nel cortile centrale di circa 1000 mq, una zona verrà adibita a parcheggi per i dipendenti degli uffici, un’area sarà a servizio dei bambini e degli studenti e uno spazio verrà riservato per le attività all’aperto.