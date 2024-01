"Nuovo insediamento industriale invece della delocalizzazione"

Ennesimo incontro tra l’amministrazione comunale arcolana e il comitato Pianazze nel cuore: "Siamo perplessi, siamo stati informati di un nuovo insediamento di oltre duemila metri quadrati", sono le parole amareggiate dei cittadino che lottano contro l’inquinamento e gli insediamenti industriali con i quali devono convivere e per i quali auspicavano un dislocamento. Invece a quanto dicono nel futuro si prospetta un ampliamento della lavorazione di cui hanno avuto informazione proprio nella riunione. "Una novità ha colto di sorpresa i rappresentanti del Comitato – spiega il portavoce Giuseppe Mori –, che francamente si aspettavano passi avanti sulla dislocazione in altre aree dell’impianto del trattamento rifiuti sito nell’ex cava Cortesia, come era stato stabilito nell’ordine del giorno approvato in consiglio comunale". Ma soprattutto dopo una dichiarazione dell’amministrazione comunale dell’imminente avvio ai lavori del marciapiede sotto il ponte dell’autostrada in via Serra. i componenti del gruppo si sono invece trovati davanti ad un progetto della società che si occupa del trattamento dei rifiuti, che non solo non prevede la dislocazione in altro posto dell’azienda, ma propone invece la realizzazione di un nuovo insediamento nella stessa area di oltre duemila metri quadrati. "Resta facile intuire come sia stata accolta dai rappresentanti del comitato questo progetto, tra incredulità. rabbia e sconforto" prosegue Mori il quale anticipa che faranno di tutto e metteranno il loro impegno per fare in modo che finalmente il loro quartiere riesca a risolvere le problematiche che lo affliggono e dare ai residenti una vita tranquilla e sostenibile.

G.C.