Nuovo centro sportivo "Un’altra variante al Prg E il Puc resta nel cassetto"

"La pianificazione urbanistica continua ad essere emarginata, del nuovo Piano urbanistico comunale si fa volentieri a meno per poter continuare con trasformazioni in barba alla tutela del territorio". Dopo il primo via libera della giunta Ponzanelli torna ad accendersi il dibattito politico sul centro sportivo che dovrebbe sorgere in via Navonella. E a esprimere una "preoccupante e netta contrarietà" è il segretario del Partito democratico Rosolino Vico Ricci. Il progetto presentato da Gi.Emme Immobiliare di Carrara punta a realizzare nella zona che si trova tra via Aurelia e viale XXV aprile un centro sportivo con 5 campi da tennis, 8 da padel, un campo da pratica per golf e tre putting green oltre a una Club House con centro fitness, caffetteria bar, direzione, aule, spogliatoi e servizi.

Proprio ’La Nazione’ ha reso noto nell’edizione di mercoledì che con una delibera di giunta datata 1° febbraio – ma pubblicata all’albo solo l’8 marzo – l’amministrazione Ponzanelli ha espresso favorevole al progetto giudicandolo "coerente con le linee programmatiche e gli indirizzi politico amministrativi" dando contestualmente mandato agli uffici tecnici di avviare l’iter della parziale variante al Piano regolatore del 1994 per cambiare la destinazione d’uso di una parte dei terreni, oggi agricoli, interessati dal progetto. Obiettivo dichiarato della giunta è creare in quell’area periferica, ma vicina al centro, una zona dedicata a sport e tempo libero che comprenderà oltre al centro sportivo di via Navonella, anche il maneggio di via Alta e il centro ippico che dovrebbe sorgere in località Ghiarettolo.

Ma il Pd – che già da diversi mesi insieme ad altri gruppi di minoranza si è opposto al progetto – attacca l’amministrazione comunale proprio sul fattore coerenza. "Se linee guida del nuovo Puc prevedono di non consumare nuovo suolo – spiega Ricci – come si può dire che il progetto è coerente? Questo campo sportivo stravolgerebbe un’area agricola di notevole pregio ambientale, caratterizzata da insediamenti sparsi, che rappresenta un polmone verde rimasto ancora intatto". Area, quella di via Navonella, che sarebbe classificata come zona Is-Ma "insediamenti sparsi di mantenimento, dove devono essere mantenuti i caratteri tipologici degli insediamenti esistenti" anche dal Piano territoriale di coordinamento paesistico. Ultimo aspetto da considerare sarebbe quello relativo alla viabilità: secondo il Pd, anche con l’estensione della rete fognaria e la razionalizzazione dei parcheggi, per via della sua conformazione ristretta non potrebbe sopportare un ingente afflusso di mezzo. Elena Sacchelli